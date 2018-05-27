Правоохранители продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок
в Киеве, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации,
рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Охрану
общественного порядка обеспечивали почти 10 тыс. правоохранителей
Фото: npu.gov.ua "На футбольном матче присутствовало около 50 тыс.
граждан. Все прошло довольно спокойно. Было два столкновения между
болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей,
с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча
несколько молодых людей пытались затеять драку, однако
правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное
управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая
оценка", – рассказал начальник Главного управления Национальной
полиции в Киеве Андрей Крищенко.Отмечается, что по состоянию на
00.35 27 мая все болельщики покинули НСК "Олимпийский". Часть из
них уже отбыла в аэропорт Борисполь. Ситуация на основных
спортивных локациях контролируется."Наряды продолжают в усиленном
режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные
ситуации и провокации. Если будут столкновения – будем их
прекращать", – рассказал он.В полиции добавили, что охрану
общественного порядка обеспечивали почти 10 тыс.
правоохранителей.Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги
чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В
финале испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со
счетом 3:1.
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