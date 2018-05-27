Правоохранители продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок в Киеве, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации, рассказал начальник столичной полиции Андрей Крищенко. Охрану общественного порядка обеспечивали почти 10 тыс. правоохранителей Фото: npu.gov.ua "На футбольном матче присутствовало около 50 тыс. граждан. Все прошло довольно спокойно. Было два столкновения между болельщиками. Стюарды, а затем полицейские вывели правонарушителей, с которыми пообщались за пределами стадиона. По окончании матча несколько молодых людей пытались затеять драку, однако правоохранители задержали 18 человек и доставили в районное управление полиции. В дальнейшем их действиям будет дана правовая оценка", – рассказал начальник Главного управления Национальной полиции в Киеве Андрей Крищенко.Отмечается, что по состоянию на 00.35 27 мая все болельщики покинули НСК "Олимпийский". Часть из них уже отбыла в аэропорт Борисполь. Ситуация на основных спортивных локациях контролируется."Наряды продолжают в усиленном режиме охранять правопорядок, чтобы предупредить конфликтные ситуации и провокации. Если будут столкновения – будем их прекращать", – рассказал он.В полиции добавили, что охрану общественного порядка обеспечивали почти 10 тыс. правоохранителей.Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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