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Ким Чен Ын твердо намерен встретиться с Трампом
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27.05.2018 08:31
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Северокорейский руководитель Ким Чен Ын поблагодарил президента
Южной Кореи Мун Чжэ Ина за его усилия по подготовке саммита с
президентом США Дональдом Трампом. В ходе переговоров Ким Чен
Ын и Мун Чжэ Ин обсудили ядерное разоружение Корейского полуострова
Фото: EPA "Уважаемый высший руководитель поблагодарил за старания
президента Мун Чжэ Ина, который приложил большие усилия к саммиту
глав КНДР и США, назначенному на 12-е июня, и выразил свою твердую
волю к саммиту глав КНДР и США. Высший руководитель предложил
и в будущем активно сотрудничать для улучшения отношений между КНДР
и США и установления постоянной и прочной мирной системы на
Корейском полуострове", – говорится в сообщении.Отмечается,
что в ходе переговоров Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин обсудили
ядерное разоружение Корейского полуострова. Они намерены вместе
приложить усилия к денуклеаризации."Главы Севера и Юга договорились
открыть 1-го июня межкорейские переговоры на высоком уровне и
продвигать ускоренными темпами отраслевые переговоры, включая
переговоры военных властей и переговоры Красных Крестов", –
сообщило агентство ЦТАК.Это уже вторая встреча лидеров Северной и
Южной Кореи в 2018 году. Она прошла 26 мая в демилитаризованной
деревне Пханмунджом.24 мая глава Белого дома отказался от
переговоров с лидером КНДР из-за его заявлений, которые
содержали "огромный гнев и открытую враждебность".25
мая заместитель министра иностранных дел Северной Кореи Ким Ки
Гван назвал такое решение неожиданным и заверил, что
Пхеньян "готов уделить время для переговоров с американской
стороной".В тот же день Трамп назвал это "прекрасным заявлением" и
сообщил о возобновлении консультаций с КНДР.До этого власти
Северной Кореи жаловались, что США хотят добиться от
страны ликвидации ядерного оружия. В Пхеньяне это назвали
неприемлемым условием. Глава Белого дома также предупреждал, что
Ким Чен Ын, отказавшись от сделки с США, может повторить
судьбу ливийского диктатора Муаммара Каддафи.
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