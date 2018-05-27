|
Портников: Через 10 - 15 лет Украина переварит даже Курскую область
|
27.05.2018 08:55
|
Украине нужно время на оформление государственности, а быстрый
возврат Крыма и Донбасса приведет к ее краху, считает политический
обозреватель Виталий Портников. Портников: Самый лучший способ
добить Украину – это вернуть ей Донбасс Фото: Виталий
Портников / Facebook "Самый лучший способ добить Украину – это
вернуть ей Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление
территориальной целостности Украины, – это гарантия ее краха
как современного европейского государства. Я имею в виду, быстрое.
Нынешнее украинское государство – оно не оформлено. Если Украине
дать время на оформление своей государственности, это должно быть
10–15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10–15
лет Украина переварит даже Курскую область", – пояснил
он.Публицист уточнил, что не является сторонником присоединения
Кубани к Украине."Это избиратели Владимира Путина. Это одна из
самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые
даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый
авторитет имели коммунистические силы, причем такие: совершенно
коммунистические, коммунистические антисемитские", – рассказал
Портников.Он подчеркнул, что Украине в нынешних условиях будет
очень сложно присоединить "политически сумасшедшее" население
Кубани."Вот условно говоря, во вторник Россия распадается. И
кубанское государство и Курсщина с Брянщиной, и еще Воронежщина
входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А
не Путина – так [президента Беларуси Александра] Лукашенко... Очень
многие люди, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они
никогда там не были. А я в Краснодар ездил ни один и не два раза. Я
представляю себе население Краснодарского края. Это похуже, чем
Донбасс, намного", – подытожил журналист.Очередные выборы
президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а народных
депутатов – на 27 октября 2019 года.По данным соцопроса,
который группа "Рейтинг" провела в ноябре 2017 года, на
выборах в Раду пятипроцентный барьер могут
преодолеть восемь партий: "Батьківщина", Блок Петра
Порошенко, Оппозиционный блок, "За життя" Вадима Рабиновича,
Радикальная партия, "Гражданская позиция", "Самопоміч" и ВО
"Свобода".Земли Кубани в XVIII веке заселялись казаками с
Поднепровья и Поднестровья, которые ставились на охрану южных
рубежей Российской империи. По данным переписи населения СССР 1926
года, украинцы составляли 62,2% населения Кубани, россияне –
33,8%.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира