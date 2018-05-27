Те, кто уже был у власти, должны уйти, потому что иначе Украина не избавится от коррупции, заявил народный депутат Украины, руководитель партии "За життя" Вадим Рабинович. | Вадим Рабинович: Если бы я когда-нибудь был при власти, я бы сейчас точно так же требовал убрать оттуда себя. Но я никогда там не был! Фото: Вадим Рабинович / YouTube "У меня один вопрос: как это произошло, что на протяжении 26 лет все разворовали, и каждый говорит, что предыдущий брал, но каждый отдельно – кристально честный человек? Те, кто уже был у власти, должны уйти. Не потому, то так хочу я или вы, а потому что не может быть такого, чтобы страна все эти годы была как белка в колесе из-за коррупционеров. Потому выбирайте кого хотите, хотя бы и звезд эстрады, но только не тех, кто уже был. И если бы я когда-нибудь был при власти, я бы сейчас точно так же требовал убрать оттуда себя. Но я никогда там не был!" – заявил Рабинович.Политик подчеркнул, что ему грустно оттого, что Украина доведена до нынешнего состояния."Сейчас я просто хочу вложить все, что я знаю и умею, в развитие Украины. И мне грустно оттого, что моя страна, которая должна процветать, как ни одна другая, из-за ее шикарного территориального расположения и трудолюбивых людей, в мировых рейтингах ставится на уровень Камеруна и Бангладеш. Да мы должны как сыр в масле кататься с такими условиями! А мы вместо этого побираемся", – посетовал парламентарий. Лидер партии "За життя" заявил, что требовать высокие зарплаты – это не популизм. "Почему у соседних с нами стран зарплата 800–1000 долларов – нормально, а у нас это – популизм? Популизм – потому что вы тупые управленцы. Популизм – это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев. Это то, что вы взяли украинский газ, который принадлежит народу, и отдали его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы. Да нами правят шизофреники!" – возмутился народный депутат.По его словам, у Украины довольно ресурсов, чтобы при грамотном менеджменте стать локомотивом восточноевропейской экономики."Надо остановиться в этом постоянном беге в никуда, переоценить ситуацию, понять, что мы строим, поверить в себя. Мы можем и должны стать экономическим локомотивом всей Восточной Европы!" – заключил Вадим Рабинович.ВИДЕО Видео: NewsOne Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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