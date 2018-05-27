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|Рабинович: С нашим шикарным расположением и трудолюбивыми людьми мы должны как сыр в масле кататься
|27.05.2018 09:03
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Лидер партии "За життя" заявил, что требовать высокие зарплаты – это не популизм."Почему у соседних с нами стран зарплата 800–1000 долларов – нормально, а у нас это – популизм? Популизм – потому что вы тупые управленцы. Популизм – это ваши тупые решения, убивающие экономику страны. Это то, что вы поете песни, и ничего не делаете для улучшения жизни украинцев. Это то, что вы взяли украинский газ, который принадлежит народу, и отдали его олигархам вместо того, чтобы в четыре раза снизить тарифы. Да нами правят шизофреники!" – возмутился народный депутат.По его словам, у Украины довольно ресурсов, чтобы при грамотном менеджменте стать локомотивом восточноевропейской экономики."Надо остановиться в этом постоянном беге в никуда, переоценить ситуацию, понять, что мы строим, поверить в себя. Мы можем и должны стать экономическим локомотивом всей Восточной Европы!" – заключил Вадим Рабинович.ВИДЕОВидео: NewsOne
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