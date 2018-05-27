Глава Национальной полиции Сергей Князев сообщил, что до 14 часов из Борисполя вылетят 9 самолетов с болельщиками в Испанию и 30 – в Великобританию. Князев: Уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный Фото: Сергій Князєв / Facebook в Facebook."До отлета последних болельщиков осталось 39 рейсов – до 14 часов (9 самолетов из Борисполя в Испанию, 30 – в ожидании в Великобританию). Всем гостям, которые прилетели на праздник спорта в Украине, должны обеспечить вылет", – написал он.По мнению главы нацполиции, украинским силовикам удалось обеспечить безопасность болельщиков."Тот уровень безопасности, который нам удалось создать, – высокопрофессиональный и достойный. Значит чему-то мы научились за период последних лет реформирования", – отметил Князев. https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/376552286198671 Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. По данным полиции, конец Лиги чемпионов УЕФА прошел в Киеве без серьезных нарушений. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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