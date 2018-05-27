Сводка Новостей
- Нацгвардейцы помогли спасти футбольного болельщика, потерявшего сознание возле НСК "Олимпийский" перед финалом Лиги чемпионов
- В минобороны РФ сообщили о гибели четырех российских военных в Сирии
- Левус: На форуме в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня
- В Запорожье установили рекорд, поместив в "Запорожец" 17 человек. Видео
- Почти на всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
|Князев: До отлета из Украины последних болельщиков осталось 39 рейсов
|27.05.2018 09:11
|
https://www.facebook.com/sergii.knyazev/posts/376552286198671
Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале испанский "Реал" обыграл английский "Ливерпуль" со счетом 3:1. По данным полиции, конец Лиги чемпионов УЕФА прошел в Киеве без серьезных нарушений.
Поделитесь статьей с друзьями