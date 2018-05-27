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"Газпром" договорился с Турцией продлить газопровод "Турецкий поток" до ЕС
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27.05.2018 09:19
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Строительством сухопутного участка газопровода "Турецкий поток"
займется компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., сообщили в "Газпроме".
"Газпром" заключил соглашение об основных условиях и параметрах
строительства сухопутного участка с турецкой компанией Botas Фото:
ЕРА "Газпром" также заключил соглашение об основных условиях и
параметрах строительства этого участка с турецкой компанией
Botas."Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам
по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет
заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S.,
которая будет создана на паритетной основе", – говорится в
сообщении.Отмечается, что ООО "Газпром экспорт" и Botas подписали
документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного
спора по условиям контрактов на поставку российского природного
газа турецким потребителям. В связи с этим арбитражное
разбирательство в ближайшее время будет прекращено.Морской
газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая
предназначена для турецкого рынка, вторая —
для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой
нитки – 15,75 млрд м³ газа в год. Строительством морского
участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года,
занимается компания South Stream Transport B.V. ("дочка"
ПАО "Газпром").6 декабря 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер
сообщил, что обе нитки "Турецкого потока" должны быть введены
в строй до 2019 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин
отметил, что строительство этого газопровода противоречит
интересам не только Украины, но и всей Европы.
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