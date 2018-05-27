Строительством сухопутного участка газопровода "Турецкий поток" займется компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., сообщили в "Газпроме". "Газпром" заключил соглашение об основных условиях и параметрах строительства сухопутного участка с турецкой компанией Botas Фото: ЕРА "Газпром" также заключил соглашение об основных условиях и параметрах строительства этого участка с турецкой компанией Botas."Подписание документов позволяет перейти к практическим шагам по реализации проекта. Строительством сухопутного участка будет заниматься совместная проектная компания TurkAkim Gaz Tasima A.S., которая будет создана на паритетной основе", – говорится в сообщении.Отмечается, что ООО "Газпром экспорт" и Botas подписали документы по внесудебному урегулированию текущего арбитражного спора по условиям контрактов на поставку российского природного газа турецким потребителям. В связи с этим арбитражное разбирательство в ближайшее время будет прекращено.Морской газопровод "Турецкий поток" состоит из двух ниток. Первая предназначена для турецкого рынка, вторая — для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд м³ газа в год. Строительством морского участка газопровода, которое началось 7 мая 2017 года, занимается компания South Stream Transport B.V. ("дочка" ПАО "Газпром").6 декабря 2016 года глава "Газпрома" Алексей Миллер сообщил, что обе нитки "Турецкого потока" должны быть введены в строй до 2019 года. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отметил, что строительство этого газопровода противоречит интересам не только Украины, но и всей Европы. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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