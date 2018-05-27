Оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции Главного управления Нацполиции во Львовской области требовали от местной жительницы $5 тыс., чтобы переквалифицировать уголовное производство, рассказали в СБУ. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По данным СБУ, полицейские получили взятку за переквалификацию уголовного производства Фото: Управління Служби безпеки України у Львівській області / Facebook "Оперуполномоченный, следователь и один из руководителей Сиховского отдела полиции требовали от местной жительницы $5 тыс. За эти деньги они обещали переквалифицировать статью "умышленное убийство", по которой подозревается ее отец, на менее тяжкую статью Уголовного кодекса", – рассказали в СБУ.Полицейских задержали во время получения всей суммы взятки на территории одной из больниц Львова.Уголовное производство открыли по ч. 3 ст. 368 (получение взятки) Уголовного кодекса Украины. https://www.facebook.com/SBULviv/posts/1667360349965961 Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что задержали, в частности, заместителя начальника следственного отдела Сиховского отдела полиции, подполковника полиции Романа Дзюдзя. https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1730979236955694 Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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