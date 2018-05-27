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|СБУ задержала на взятке трех львовских полицейских
|27.05.2018 09:28
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https://www.facebook.com/SBULviv/posts/1667360349965961
Депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич написал в Facebook, что задержали, в частности, заместителя начальника следственного отдела Сиховского отдела полиции, подполковника полиции Романа Дзюдзя.
https://www.facebook.com/igor.zinkevych/posts/1730979236955694
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