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Портников: Через 10-15 лет Украина переварит даже Курскую область
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27.05.2018 09:36
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Украине нужно время на оформление государственности, а быстрый
возврат Крыма и Донбасса приведет к ее краху, считает политический
обозреватель Виталий Портников. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Портников: Самый лучший способ добить
Украину – это вернуть ей Донбасс Фото: Виталий Портников /
Facebook "Самый лучший способ добить Украину – это вернуть ей
Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление территориальной
целостности Украины, – это гарантия ее краха как современного
европейского государства. Я имею в виду, быстрое. Нынешнее
украинское государство – оно не оформлено. Если Украине дать время
на оформление своей государственности, это должно быть 10–15 лет,
чтобы она могла переварить эти территории. Через 10–15 лет Украина
переварит даже Курскую область", – пояснил он.Публицист
уточнил, что не является сторонником присоединения Кубани к
Украине."Это избиратели Владимира Путина. Это одна из самых
консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже
если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый
авторитет имели коммунистические силы, причем такие: совершенно
коммунистические, коммунистические антисемитские", – рассказал
Портников.Он подчеркнул, что Украине в нынешних условиях будет
очень сложно присоединить "политически сумасшедшее" население
Кубани."Вот условно говоря, во вторник Россия распадается. И
кубанское государство и Курсщина с Брянщиной, и еще Воронежщина
входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А
не Путина – так [президента Беларуси Александра] Лукашенко... Очень
многие люди, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они
никогда там не были. А я в Краснодар ездил ни один и не два раза. Я
представляю себе население Краснодарского края. Это похуже, чем
Донбасс, намного", – подытожил журналист.Очередные выборы
президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а народных
депутатов – на 27 октября 2019 года.По данным соцопроса,
который группа "Рейтинг" провела в ноябре 2017 года, на
выборах в Раду пятипроцентный барьер могут
преодолеть восемь партий: "Батьківщина", Блок Петра
Порошенко, Оппозиционный блок, "За життя" Вадима Рабиновича,
Радикальная партия, "Гражданская позиция", "Самопоміч" и ВО
"Свобода".Земли Кубани в XVIII веке заселялись казаками с
Поднепровья и Поднестровья, которые ставились на охрану южных
рубежей Российской империи. По данным переписи населения СССР 1926
года, украинцы составляли 62,2% населения Кубани, россияне –
33,8%.
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