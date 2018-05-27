Украине нужно время на оформление государственности, а быстрый возврат Крыма и Донбасса приведет к ее краху, считает политический обозреватель Виталий Портников. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Портников: Самый лучший способ добить Украину – это вернуть ей Донбасс Фото: Виталий Портников / Facebook "Самый лучший способ добить Украину – это вернуть ей Донбасс. И лучше – еще и Крым. Восстановление территориальной целостности Украины, – это гарантия ее краха как современного европейского государства. Я имею в виду, быстрое. Нынешнее украинское государство – оно не оформлено. Если Украине дать время на оформление своей государственности, это должно быть 10–15 лет, чтобы она могла переварить эти территории. Через 10–15 лет Украина переварит даже Курскую область", – пояснил он.Публицист уточнил, что не является сторонником присоединения Кубани к Украине."Это избиратели Владимира Путина. Это одна из самых консервативных частей Российской Федерации. Это люди, которые даже если голосуют не за Путина, в Краснодарском крае всегда особый авторитет имели коммунистические силы, причем такие: совершенно коммунистические, коммунистические антисемитские", – рассказал Портников.Он подчеркнул, что Украине в нынешних условиях будет очень сложно присоединить "политически сумасшедшее" население Кубани."Вот условно говоря, во вторник Россия распадается. И кубанское государство и Курсщина с Брянщиной, и еще Воронежщина входят в состав Украины. Путина изберут здесь завтра президентом. А не Путина – так [президента Беларуси Александра] Лукашенко... Очень многие люди, которые у нас говорят о присоединении Кубани, – они никогда там не были. А я в Краснодар ездил ни один и не два раза. Я представляю себе население Краснодарского края. Это похуже, чем Донбасс, намного", – подытожил журналист.Очередные выборы президента Украины запланированы на 31 марта 2019 года, а народных депутатов – на 27 октября 2019 года.По данным соцопроса, который группа "Рейтинг" провела в ноябре 2017 года, на выборах в Раду пятипроцентный барьер могут преодолеть восемь партий: "Батьківщина", Блок Петра Порошенко, Оппозиционный блок, "За життя" Вадима Рабиновича, Радикальная партия, "Гражданская позиция", "Самопоміч" и ВО "Свобода".Земли Кубани в XVIII веке заселялись казаками с Поднепровья и Поднестровья, которые ставились на охрану южных рубежей Российской империи. По данным переписи населения СССР 1926 года, украинцы составляли 62,2% населения Кубани, россияне – 33,8%. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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