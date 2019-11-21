Михаил Подоляк

Когда государство наглеет, - а наглеет оно в нашем случае часто, - общество вполне может ударить в ответ. В том или ином виде.

Майдан-2014 и был таким ответным ударом. Объективным, кстати.

Потому что противоречия кому-то нужно решать, а не делать вид, что «лохи все скушают». Не скушают.

Электоральный Майдан-2019 тоже из этого ряда.

Не такой эмоциональный и точно не кровавый, но суть та же... А вот дальше не все так хорошо...

... Наше юное общество имеет несколько странных особенностей.

Одна из них - развернувшись во всю ширь да храбрость, наваляв маленькому потенциальному узурпатору, оно искренне вверяет себя... следующим проходимцам.

Которые в нужное время оказались в нужном месте с нужным патриотическими словом. Оно (общество) напрочь забывают, что у этих проходимцев уже ведь есть вполне конкретный бэкграунд, история жизни, «достижения», где сплошь - «воровать, жрать и песни петь под лучину».

Но общество регулярно делает именно этот идиотский выбор, выплачивая при этом немыслимую цену...



... Ещё одна наша особенность - наличие слишком большого числа пассионариев, которые не хотят результата, но хотят нескончаемого процесса. Им все равно - куда, как и какой ценой нужно идти.

Важно, чтобы это движение было мутным, нескончаемым, уличным. Они просто неприкаянны в нормальной жизни. В той, в которой нужно делать карьеры, ходить на работу, повышать компетенции. Им гораздо больше нравится партизанить.

И потому их вполне устраивает незрелое и слабое государство, которое всегда можно шатать)...



... Следующая наша особенность - это обязательные повторы идиотизма у вожаков.

Кто бы не претендовал на гетманскую булаву, в итоге он постоянно идёт по тем же кучам дерьма, что и его предшественники. Как будто и не было предыдущего опыта). Те же ошибки.

Такая же стойкая уверенность в собственной богоизбранности. Тот же путь от мессии, дарящего огромные надежды, до изгоя, которого презирают даже киевские вокзальные бомжи.

Почему?

Потому что у нас слишком просто можно залететь на самый верх, не заплатив за это настоящую цену профессионала. Не осмотревшись вокруг...



... Наконец, ключевая особенность нашего общества сегодня - это навык реформировать здесь все настолько «круто», что ключевые реформаторы в итоге быстро съезжают в другие страны. Напрочь забывая о своих патриотических перфомансах, баттлах и вышиванках.

Потому что некомфортно, неуютно, всегда улично, нестабильно... Да-да, я понимаю, что есть люди, которые готовы революционерить, крушить и фрондить и в 50+ лет.

Но классика неумолима: «кто в молодости не был радикалом - у того нет сердца, кто в зрелости не стал консерватором - у того нет ума».

Фраза, ошибочно приписываемая Уинстону Черчилю (нет, не нашему самозванцу П.), но которую в реале произнёс некрасивый премьер Франции Гизо в середине XIX века)...



... Так все-таки, что такое революция в Украине?

И почему она постоянно благими намерениями заводит во власть подлецов, которые безупречно рвут страну на части?

Где же наш конец?)...