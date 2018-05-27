Причиной отказала от проекта стала его высокая стоимость, сообщает
The Jordan Times со ссылкой на источник в правительстве Иордании.
Иордания отказались от проекта с "Росатомом", на который
планировалось потратить $10 млрд Фото: ЕРА Собеседник издания
рассказал, что от проекта отказались из-за его высокой стоимости.
Сейчас стороны обсуждают возможность строительства в Иордании
небольших модульных реакторов мощностью около 200 мВт."Реакторы
большой мощности оказывают серьезное финансовое давление на
королевство. В современных финансовых условиях мы решили, что лучше
только сосредоточиться на реакторах малой мощности", – пояснил
он.Источник издания добавил, что небольшие реакторы более
безопасны, не требуют больших финансовых вложений и для их
постройки можно привлечь больше инвесторов.В 2015 году Россия и
Иордания подписали соглашение по строительству в Иордании первой в
стране АЭС "Амман" на севере королевства мощностью 2 тыс. мВт.
Первый энергоблок должны были запустить до 2022 года.
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