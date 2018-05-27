Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поздравил игроков команды после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве. Он отметил, что это было совсем не легко. Этот материал можно прочитать и на украинском языке По словам Зидана, то, что он переживает с игроками "Реала", впечатляет Фото: EPA "Сегодняшнее достижение – самое главное. Мы должны поздравить игроков, потому что это совсем не легко. Нет слов, чтобы описать это. Удивительная вещь заключается в том, что у этой команды нет потолка. Они жаждут большего и продемонстрировали это сегодня (26 мая. – ) снова", – заявил Зидан.По словам тренера, то, что он переживает с игроками "Реала", впечатляет.Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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