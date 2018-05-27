|
Зидан: У "Реала" нет "потолка". Они жаждут большего и продемонстрировали это снова
|
27.05.2018 10:00
|
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поздравил игроков команды
после победы над "Ливерпулем" в финале Лиги чемпионов в Киеве. Он
отметил, что это было совсем не легко. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке По словам Зидана, то, что он
переживает с игроками "Реала", впечатляет Фото: EPA "Сегодняшнее
достижение – самое главное. Мы должны поздравить игроков,
потому что это совсем не легко. Нет слов, чтобы описать это.
Удивительная вещь заключается в том, что у этой команды нет
потолка. Они жаждут большего и продемонстрировали это сегодня
(26 мая. – ) снова", – заявил Зидан.По словам
тренера, то, что он переживает с игроками "Реала", впечатляет.Киев
впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел
26 мая на НСК "Олимпийский". В финале "Реал" обыграл
"Ливерпуль" со счетом 3:1.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира