Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон сообщил, что проходит тренировки в центрифуге и в ближайшие несколько месяцев планирует полететь в космос. Брэнсон хочет стать одним из первых космических туристов Фото: ЕРА "Я собираюсь пройти полный курс подготовки астронавта – тренировки на центрифуге, фитнесс и другие тренировки, чтобы мое тело нормально справилось с полетом в космос", – рассказал он.Брэнсон отметил, что хочет стать одним из первых космических туристов. Точная дата полета неизвестна, однако по словам Брэнсона, полет состоится через несколько месяцев, а не через годы.В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon. Брэнсон считает главным конкурентом своей компании Blue Origin."Мы сейчас примерно в равном положении относительно отправки в космос первого туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность такого полета", – заявил миллиардер.В феврале 2016 года Virgin Galactic представила новый экземпляр частного космического корабля SpaceShipTwo, рассчитанный на экипаж из двух человек и шесть пассажиров. Корабль предназначен для суборбитальных полетов на высоте свыше 130 км.Virgin Galactic планирует организовывать суборбитальные космические полеты для туристических и научно-исследовательских целей. Общее время туристического полета в космос составит 2,5 часа, из которых до 6 минут туристы будут лететь в невесомости. Цена билета на корабль составляет $250 тыс. На ноябрь 2017 года Virgin Galactic продала уже 900 билетов космическим туристам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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