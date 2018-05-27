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Миллиардер Брэнсон сообщил, что проходит подготовку к туристическому полету в космос
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27.05.2018 10:08
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Основатель компании Virgin Galactic Ричард Брэнсон сообщил, что
проходит тренировки в центрифуге и в ближайшие несколько месяцев
планирует полететь в космос. Брэнсон хочет стать одним из первых
космических туристов Фото: ЕРА "Я собираюсь пройти полный курс
подготовки астронавта – тренировки на центрифуге, фитнесс и другие
тренировки, чтобы мое тело нормально справилось с полетом в
космос", – рассказал он.Брэнсон отметил, что хочет стать одним
из первых космических туристов. Точная дата полета неизвестна,
однако по словам Брэнсона, полет состоится через несколько месяцев,
а не через годы.В 2004 году Брэнсон увлекся космическим туризмом и
основал аэрокосмическую компанию Virgin Galactic. Она конкурирует в
организации коммерческих полетов в космос с компанией SpaceX Илона
Маска и Blue Origin Джеффа Безоса, владельца Amazon. Брэнсон
считает главным конкурентом своей компании Blue Origin."Мы сейчас
примерно в равном положении относительно отправки в космос первого
туриста. Победит тот, кто первым сумеет обеспечить безопасность
такого полета", – заявил миллиардер.В феврале 2016 года Virgin
Galactic представила новый экземпляр частного космического корабля
SpaceShipTwo, рассчитанный на экипаж из двух человек и шесть
пассажиров. Корабль предназначен для суборбитальных полетов на
высоте свыше 130 км.Virgin Galactic планирует организовывать
суборбитальные космические полеты для туристических и
научно-исследовательских целей. Общее время туристического полета в
космос составит 2,5 часа, из которых до 6 минут туристы будут
лететь в невесомости. Цена билета на корабль составляет $250 тыс.
На ноябрь 2017 года Virgin Galactic продала уже 900 билетов
космическим туристам.
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