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В Кремле сообщили, что проведут 7 июня "Прямую линию" с Путиным
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27.05.2018 10:16
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Президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы,
касающиеся "общественно-политической и социально-экономической
жизни страны, а также международной обстановки". Этот материал
можно прочитать и на украинском языке В Кремле сообщили время
"Прямой линии" с Путиным Фото: ЕРА Транслировать программу будут
четыре российских федеральных телеканала и три радиостанции. Во
время программы Путин "ответит на вопросы, интересующие граждан,
касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни
страны, а также международной обстановки".В Кремле сообщили, что
можно задать вопрос президенту, позвонив по телефону,
отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт программы
или специальное мобильное приложение.Обращения к "Прямой
линии" принимаются также от пользователей российских
социальных сетей, в которых можно отправить текстовый вопрос или
обратиться к президенту, записав видеоролик.Российские власти
сообщили, что будут принимать вопросы к Путину с 8.00
27 мая и до окончания программы 7 июня. Они пообещали
задать наиболее интересные и актуальные из них
в ходе прямого эфира с президентом.По данным "Русской
службы ВВС", "Прямая линия" с Путиным впервые за 10 лет пройдет в
измененном формате, без зрителей. Вопросы главе государства
будут выводить на экраны в студии.Источники издания обратили
внимание на большую секретность процесса организации эфира по
сравнению с предыдущими прямыми линиями. Они предположили, что это
может быть связано с другими нововведениями.По данным "Русской
службы ВВС", в 2017 году "неудобные вопросы", которые задавались
Путину во время общения с народом, были заранее одобрены
Кремлем. "Прямая линия" с президентом РФ проводится с 2001 года.
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