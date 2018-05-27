Президент России Владимир Путин будет отвечать на вопросы, касающиеся "общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки". Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Кремле сообщили время "Прямой линии" с Путиным Фото: ЕРА Транслировать программу будут четыре российских федеральных телеканала и три радиостанции. Во время программы Путин "ответит на вопросы, интересующие граждан, касающиеся общественно-политической и социально-экономической жизни страны, а также международной обстановки".В Кремле сообщили, что можно задать вопрос президенту, позвонив по телефону, отправив смс или ммс-сообщение, а также через сайт программы или специальное мобильное приложение.Обращения к "Прямой линии" принимаются также от пользователей российских социальных сетей, в которых можно отправить текстовый вопрос или обратиться к президенту, записав видеоролик.Российские власти сообщили, что будут принимать вопросы к Путину с 8.00 27 мая и до окончания программы 7 июня. Они пообещали задать наиболее интересные и актуальные из них в ходе прямого эфира с президентом.По данным "Русской службы ВВС", "Прямая линия" с Путиным впервые за 10 лет пройдет в измененном формате, без зрителей. Вопросы главе государства будут выводить на экраны в студии.Источники издания обратили внимание на большую секретность процесса организации эфира по сравнению с предыдущими прямыми линиями. Они предположили, что это может быть связано с другими нововведениями.По данным "Русской службы ВВС", в 2017 году "неудобные вопросы", которые задавались Путину во время общения с народом, были заранее одобрены Кремлем. "Прямая линия" с президентом РФ проводится с 2001 года. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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