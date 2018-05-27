У столичной станции метро "Лесная" полиция применила газ против националистов из организации С14, которые устроили беспорядки на рынке. Полиция применила газ против националистов из С14 Фото: hromadske.ua молодой мужчина избил военного пенсионера, начались столкновения националистов из организации С14 с правоохранителями. Об этом пишет "Громадське".Участники С14 громят киоски, ломают ролеты. Полиция применила против них газ, после чего молодые люди начали бросать камни в сторону правоохранителей.25 мая на рынке у столичной станции метро "Лесная" 24-летний продавец – гражданин Грузии избил военного пенсионера, который вступился за женщину. 26 мая правоохранители задержали злоумышленника.Нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко сообщил, что "личность негодяя помогли установить его же сотоварищи по грузинской общине", которые "осуждают его подлое набег на пожилого человека". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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