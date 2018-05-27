На гербе герцогини Сассекской Меган изображены две золотые полосы, символизирующие солнечные лучи и три пера. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком 19 мая Фото: EPA Королева Елизавета ІІ и главный герольдмейстер Геральдической коллегии Томас Вудкок одобрили его. Отмечается, что Меган тесно сотрудничала с Геральдической палатой на протяжении только процесса проектирования.Синий фон символизирует Тихий океан, омывающий родную для герцогини Калифорнию, две золотые полосы – солнечные лучи, а три пера – общение и силу слова.Под щитом на траве нарисованы желтые маки – официальный цветок штата Калифорния, а также химонант, который растет в Кенсингтонском дворце.Слева щит поддерживает лев, который является символом герцога Сассекского Гарри. Хранителем самой герцогини стала певчая птица с поднятыми крыльями и открытым клювом, которая символизирует силу коммуникации. A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 травня 2018 р. Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка.Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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