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|Герцогиня Сассекская Меган представила герб
|27.05.2018 10:47
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A Coat of Arms has been created for The Duchess of Sussex: https://t.co/mJb3mqZfaZ pic.twitter.com/0EgbiS29Rb— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 25 травня 2018 р.
Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком 19 мая в часовне Святого Георгия в окрестностях Виндзорского замка.Королева Великобритании Елизавета II даровала молодоженам титулы герцога и герцогини Сассекских.
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