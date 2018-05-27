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Почти на всей территории Украины объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности
27.05.2018 10:55
В Киевской области 27-го и 28 апреля преобладает высокий уровень пожарной опасности, сообщили в ГСЧС. Спасатели предупредили о высоком уровне пожарной опасности  Фото: EPA (архив)  "По данным Укргидрометцентра, 27–28 мая на территории Украины, будет преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", – отметили в ведомстве.Сообщается, что в Киевской области в районе Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя будет преобладать чрезвычайный уровень, а на остальной части области –  высокий (4 класса).

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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