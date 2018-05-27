В Киевской области 27-го и 28 апреля преобладает высокий уровень
пожарной опасности, сообщили в ГСЧС. Спасатели предупредили о
высоком уровне пожарной опасности Фото: EPA (архив) "По
данным Укргидрометцентра, 27–28 мая на территории Украины, будет
преобладать чрезвычайный (5 класса) уровень пожарной опасности", –
отметили в ведомстве.Сообщается, что в Киевской области в районе
Чернобыля, Тетерева, Барышевки, Мироновки и Борисполя будет
преобладать чрезвычайный уровень, а на остальной части области
– высокий (4 класса).
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