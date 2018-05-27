В Запорожье установили рекорд, поместив в "Запорожец" 17 человек. Видео
27.05.2018 11:11
26 мая во время фестиваля ретро автомобилей "Запорожские врата" в
Запорожье побили рекорд по пассажировместимости автомобиля
"ЗАЗ–968М" ("Запорожец), сообщает "Интерфакс-Украина". В
транспортное средство сумели поместиться 17 человек, между которых
были мужчины, женщины и несколько подростков. Владелец автомобиля
Никита Литвин рассказал, что смог даже завести его. "Если бы один
человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать", – отметил он.
| В автомобиль сумели поместиться 17 человек Фото: 061.ua По
словам организаторов фестиваля, они уже устанавливали национальные
рекорды по пассажировместимости "Запорожца" в 2017-м и 2016
годах. В прошлом году в автомобиль поместилось 14 человек, а в
2016-м – 13.видео Видео:
061.ua / YouTube