26 мая во время фестиваля ретро автомобилей "Запорожские врата" в Запорожье побили рекорд по пассажировместимости автомобиля "ЗАЗ–968М" ("Запорожец), сообщает "Интерфакс-Украина". В транспортное средство сумели поместиться 17 человек, между которых были мужчины, женщины и несколько подростков. Владелец автомобиля Никита Литвин рассказал, что смог даже завести его. "Если бы один человек подвинул ногу, я бы даже смог поехать", – отметил он. | В автомобиль сумели поместиться 17 человек Фото: 061.ua По словам организаторов фестиваля, они уже устанавливали национальные рекорды по пассажировместимости "Запорожца" в 2017-м и 2016 годах. В прошлом году в автомобиль поместилось 14 человек, а в 2016-м – 13.видео Видео: 061.ua / YouTube Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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