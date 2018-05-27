В НАТО хотят усовершенствовать неэффективный в условиях гибридной агрессии РФ Вашингтонский договор, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы, сообщил нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус. Левус: Поляки и британцы серьезно обсуждают пункт, который позволит быстро реагировать на гибридные угрозы Фото: Андрій Левус / Facebook "Если в прошлые годы на заседаниях ПА НАТО российская агрессия против Украины рассматривалась как локальный вопрос, то на форуме в Варшаве действительно путинская Россия признана угрозой мирового уровня. Гибридный характер российской агрессии ставит под сомнение эффективность использования 5-й статьи Вашингтонского договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой угрозы любому государству – члену НАТО", – написал он.Нардеп отметил, что России для участия в сирийской войне нужно было 45 минут, которые прошли от представления президента РФ Владимира Путина до решения Госдумы."Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированных. Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5-й статьи. Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы позволил быстро реагировать на гибридные угрозы. Кроме того, невооруженным глазом заметно формирование неформального блока США, Великобритании и стран Балто-Черноморского пространства", – подчеркнул Левус.По его мнению, на Западе реалистично воспринимают Россию как угрозу всему свободному миру."Эти страны являются главными лоббистами вступления в НАТО Украины. Без сомнения, Украине следует это учитывать и формировать свою геополитическую повестку дня, ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить домашнее задание по реформе системы национальной безопасности", – подытожил он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994396817239562&id=100000077905605 В апреле 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной войне.Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу многочисленных случаев массовых кампаний по дезинформации, "направленных на подрыв безопасности, общественного порядка и мирных демократических процессов".ПАСЕ призвала мешать всем проявлениям гибридной войны, в том числе "ликвидировать юридические пробелы и координировать усилия в противодействии этому новому явлению". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки нато угрозы левус против как Теги: мир