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Левус: На форуме в Варшаве путинская Россия признана угрозой мирового уровня
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27.05.2018 11:19
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В НАТО хотят усовершенствовать неэффективный в условиях гибридной
агрессии РФ Вашингтонский договор, согласно которому члены Альянса
обязаны солидарно выступить против агрессора в случае прямой
угрозы, сообщил нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус.
Левус: Поляки и британцы серьезно обсуждают пункт, который
позволит быстро реагировать на гибридные угрозы Фото: Андрій Левус
/ Facebook "Если в прошлые годы на заседаниях ПА НАТО российская
агрессия против Украины рассматривалась как локальный вопрос, то на
форуме в Варшаве действительно путинская Россия признана угрозой
мирового уровня. Гибридный характер российской агрессии ставит под
сомнение эффективность использования 5-й статьи Вашингтонского
договора, согласно которому члены Альянса обязаны солидарно
выступить против агрессора в случае прямой угрозы любому
государству – члену НАТО", – написал он.Нардеп отметил, что
России для участия в сирийской войне нужно было 45 минут, которые
прошли от представления президента РФ Владимира Путина до решения
Госдумы."Процедуры НАТО слишком длинные и бюрократизированных.
Поэтому началась дискуссия о совершенствовании 5-й статьи.
Например, поляки и британцы серьезно обсуждают пункт 5б, который бы
позволил быстро реагировать на гибридные угрозы. Кроме того,
невооруженным глазом заметно формирование неформального блока США,
Великобритании и стран Балто-Черноморского пространства", –
подчеркнул Левус.По его мнению, на Западе реалистично воспринимают
Россию как угрозу всему свободному миру."Эти страны являются
главными лоббистами вступления в НАТО Украины. Без сомнения,
Украине следует это учитывать и формировать свою геополитическую
повестку дня, ориентируясь на эти тенденции. Ну и выполнить
домашнее задание по реформе системы национальной
безопасности", – подытожил он.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1994396817239562&id=100000077905605
В апреле 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы
приняла резолюцию по докладу о противодействии гибридной
войне.Ассамблея выразила обеспокоенность по поводу многочисленных
случаев массовых кампаний по дезинформации, "направленных на подрыв
безопасности, общественного порядка и мирных демократических
процессов".ПАСЕ призвала мешать всем проявлениям гибридной войны, в
том числе "ликвидировать юридические пробелы и координировать
усилия в противодействии этому новому явлению".
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