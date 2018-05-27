Российские советники управляли огнем сирийской батареи. От огня
боевиков на месте погибли двое из них. Пятеро получили ранения, от
которых двое россиян позже скончались в госпитале, сообщили в
минобороны РФ. В Сирии погибли российские "военные советники" Фото:
ЕРА В российском военном ведомстве сообщили, что российские
советники управляли огнем сирийской батареи. Двое из них погибли на
месте. Еще пятеро российских военнослужащих получили ранения, от
которых двое из них скончались в военном госпитале.О дате обстрела
в минобороны РФ не сообщили.В марте 2016
года и декабре 2017 года РФ провела частичный вывод
войск из Сирии.По данным министерства обороны РФ, сейчас в
стране находятся три батальона военной полиции, центр
примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения
ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим.
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