Российские советники управляли огнем сирийской батареи. От огня боевиков на месте погибли двое из них. Пятеро получили ранения, от которых двое россиян позже скончались в госпитале, сообщили в минобороны РФ. В Сирии погибли российские "военные советники" Фото: ЕРА В российском военном ведомстве сообщили, что российские советники управляли огнем сирийской батареи. Двое из них погибли на месте. Еще пятеро российских военнослужащих получили ранения, от которых двое из них скончались в военном госпитале.О дате обстрела в минобороны РФ не сообщили.В марте 2016 года и декабре 2017 года РФ провела частичный вывод войск из Сирии.По данным министерства обороны РФ, сейчас в стране находятся три батальона военной полиции, центр примирения сторон, пункт материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе и авиационная группа на базе Хмеймим. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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