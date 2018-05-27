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- Нацгвардейцы помогли спасти футбольного болельщика, потерявшего сознание возле НСК "Олимпийский" перед финалом Лиги чемпионов
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|Нацгвардейцы помогли спасти футбольного болельщика, потерявшего сознание возле НСК "Олимпийский" перед финалом Лиги чемпионов
|27.05.2018 11:44
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https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1741670912586259
Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1.
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