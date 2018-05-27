Футбольный болельщик, который шел на конец Лиги чемпионов на НСК "Олимпийский" в Киеве, неожиданно потерял сознание и упал. Дежурившие там нацгвардейцы пришли к выводу, что у него случился эпилептический приступ, и оказали мужчине помощь. Гвардейцам и медицинским работникам удалось вернуть болельщика в сознание Фото: МВС України / Facebook К лейтенантам медицинской службы Константину Клочихину и Артуру Лазарченко обратились за помощью полицейские."Патрульные рассказали, что мужчина пытался пройти через турникет на территорию стадиона, но вдруг потерял сознание и упал. Осмотрев пострадавшего иностранца, гвардейцы пришли к выводу, что у него все симптомы эпилептического приступа. И немедленно провели все необходимые первоочередные реанимационные мероприятия", – рассказали в МВД.Гвардейцам и медицинским работникам, приехавшим на вызов, удалось вернуть болельщика в сознание. https://www.facebook.com/mvs.gov.ua/posts/1741670912586259 Киев впервые в истории принял финальный матч Лиги чемпионов. Он прошел 26 мая на НСК "Олимпийский". В финале "Реал" обыграл "Ливерпуль" со счетом 3:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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