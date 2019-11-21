Сводка Новостей
- Битва за землю: думать украинская нация не умеет, а умеет только голосовать сердцем, а потом получать по хребту
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|Битва за землю: думать украинская нация не умеет, а умеет только голосовать сердцем, а потом получать по хребту
|21.11.2019 19:21
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Давайте о "рынке земли" без эмоций. Вот сырые факты.
1. Рада проголосовала не глядя в первом чтении. Проголосует не глядя во втором. Редкие депутаты, которые имеют свое мнение, не имеют большинства голосов. Большинство - у планктона, который к сожалению, пока что сформировался из "Слуги народа".
3. Основное - это для начала "распил" 10,5 млн гектаров государственных земель. Обратите внимание на норму: "арендатор имеет первоочередное право на выкуп по нормативной цене, в рассрочку". То есть, это не опция. Это - обязанность. Государство ОБЯЗАНО отдать землю арендатору по $1000 за гектар, но в рассрочку. То есть, 500 сейчас - а 500 в течение пяти лет. А там инфляция, курс и все такое. Да и с земли можно заработать. Так что реальная цена - по 5000 за гектар.
5. Ключевой момент - перевод права распоряжаться землей на местные советы. Так дешевле. Местные бароны аплодируют. Они смогут быстро вложить преступный кэш, которого в Украине всегда с избытком.
7. Иностанцам все равно продадут. В том числе сразу. Есть миллион способов не дразнить пипл, но сделать это. Например, через доверительное управление. Через фонды. Через подставных лиц. Через спецслужбы, наконец. Или вы думаете, только наши умеют использовать бомжей для регистрации фирм-однодневок?
9. Может ли быть революция? Не исключено, что будут массовые бунты, а рейтинг Зеленского рухнет. Могут быть даже перевыборы. Но бенефициаров этой затеи рейтинг Зе беспокоит в последнюю очередь. Пусть горит зеленым пламенем. После него придут другие. Они скажут, что все было ошибкой, но иначе было нельзя, и теперь образовался новый класс собственников, и надо защищать их права. Ну, все такое.