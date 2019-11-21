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|НАБУ начало расследовать возможную госизмену экс-главы СБУ Грицака
|21.11.2019 19:40
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Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного совершения бывшим главой СБУ Василием Грицаком государственной измены и шпионажа.
Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос
НАБУ отмечает, что дело открыто по решению суда, который обязал зарегистрировать соответствующее уголовное производство.
Квалификация дела не уточняется.
4 октября в НАБУ поступило заявление об уголовном правонарушении по факту совершения бывшим председателем Службы безопасности Украины преступлений, которые подпадают под квалификацию ст. 28, 364 (злоупотребления служебным положением), 365 (превышение служебным положением), 366 (служебный подлог), 191 (хищение средств), 111 (госизмена), 114 (шпионаж) Уголовного кодекса. Однако дело не было открыто.
25 октября суд обязал НАБУ открыть уголовное производство по данным фактам.
9 августа Соломенский районный суд Киева обязал Национальное антикоррупционное бюро открыть уголовное производство по факту возможного злоупотребления служебным положением и взяточничества экс-главы Службы безопасности Украины Василия Грицака и экс-замглавы СБУ Павла Демчины.