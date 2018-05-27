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В Нью-Йорке провели акцию в поддержку Олега Сенцова, - ВИДЕО
27.05.2018 15:54
В Нью-Йорке провели акцию в поддержку Олега Сенцова, - ВИДЕО
К акции присоединился руководитель крымских татар Мустафа Джемилев
На улице Тайм-сквер в Нью-Йорке провели акцию в поддержку украинского политзаключенного Олега Сенцова, который голодает уже 14 день.
В Нью-Йорке провели акцию в поддержку Олега Сенцова, - ВИДЕО Фото: facebook.com/andrei.zagdansky

Участники акции вышли на улицу Таймс-сквер с требованием освободить Сенцова из заключения. Одни участники акции держали плакаты с надписями Free Sentsov, другие - оделись в импровизированные костюмы арестантов и сели посреди улицы с песочными часами в руках, - сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что в акции приняли участие около 50 человек. К акции присоединился руководитель крымских татар Мустафа Джемилев. 

Напомним, в ночь на 26 мая у здания посольства Российской Федерации прошла акция в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова, который голодает, и других заключенных Кремля.

 

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