К акции присоединился руководитель крымских татар Мустафа Джемилев

Участники акции вышли на улицу Таймс-сквер с требованием освободить Сенцова из заключения. Одни участники акции держали плакаты с надписями Free Sentsov, другие - оделись в импровизированные костюмы арестантов и сели посреди улицы с песочными часами в руках, - сообщает "Крым.Реалии".

Сообщается, что в акции приняли участие около 50 человек. К акции присоединился руководитель крымских татар Мустафа Джемилев.