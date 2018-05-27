26 мая из-за кратковременного обесточивания на одном из терминалов
петербургского аэропорта "Пулково" около 200 единиц багажа
пассажиров не отправили их рейсами. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Сотрудники аэропорта не смогли закончить
обработку багажа и отправить его вместе с пассажирами Фото: ЕРА
Среди людей, потерявших багаж, оказались гости Петербургского
международного экономического форума и другие
пассажиры.Пресс-секретарь "Пулково" сообщила, что сбой длился
несколько минут, однако из-за него сотрудники аэропорта не успели
обработать багаж и отправить его с пассажирами. В аэропорту
пообещали отправят багаж вслед за пассажирами ближайшими
рейсами.Участвовавший в международном форуме фотограф пресс-службы
РАН Николай Малахин рассказал, что вылетел из "Пулково" в
Минеральные воды. После прибытия 13 пассажиров его рейса не нашли
своего багажа. Сотрудники местного аэропорта сообщили, что проблема
возникла в "Пулково", а объем неотправленного багажа составляет
около 400 единиц.
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