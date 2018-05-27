Военнослужащий проходил переподготовку на Яворовском военном полигоне

Об этом местному изданию Четвертая студия сообщил руководитель Западного регионального медиа-центра Министерства обороны Украины Александр Поронюк.

По его словам, тело военнослужащего нашли в одной из лесопосадок возле территории полигона. В Минобороны не сообщили обстоятельства смерти.

Известно, что военнослужащий проходил переподготовку по одной из военных специальностей. Информации о том, откуда он прибыл, пока нет.

Напомним, 18 мая военнослужащего военной службы по контракту Национальной академии сухопутных войск имени Петра Сагайдачного нашли мертвым во дворе собственного дома во Львовской области вечером в четверг.