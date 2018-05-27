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Муждабаев: Путин легко скупает то, за что Гитлеру в свое время приходилось воевать
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27.05.2018 16:03
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Журналист Айдер Муждабаев заявил, что покупка европейских политиков
довольно дешево обходится президенту РФ Владимиру Путину.
Муждабаев: Нынешние европейские политики запуганы
антикоррупционностью. Они берут, сколько дают Фото: Айдер Муждабаев
/ Facebook Журналист отметил, что французский президент
Эммануэль Макрон во время посещения Россию озвучил "все желания
президента РФ Владимира Путина", рассказав о невнимательном
отношении европейцев к России."Путин мне кажется выслушал больше,
чем ожидал. И в конце Макрону просто предложил "крышу" от США. В
Америке тоже сидит чудик у власти, который мыслит больше
категориями бизнеса, что очень схоже с европейскими лидерами, и все
в растерянности", – рассказал он.По мнению Муждабаева, Макрон
заигрывал с Кремлем, потому что он "популист без идеологии"."Макрон
выражение такого популистского настроения французского общества и
держит нос по ветру", – подчеркнул он.По мнению журналиста, Россия
отменит свои контрсанкции и благодаря этому "окончательно сломит
волю Франции". Следующей на очереди станет Германия с газопроводом
"Северный поток – 2"."Судя по всему, скоро нынешний европейский
футбол останется одним из немногих явлений, которые мы ассоциируем
с цивилизованной Европой 21 века. С Европой европейских ценностей.
На наших глазах Европа, страна за страной, причем это ведущие
страны, действительно подписывают капитуляцию перед Путиным", –
рассказал он.Муждабаев добавил, что европейские политики недорого
обходятся Путину. В частности, Чемпионат мира по футболу 2018 стоил
российской власти порядка $10 млн на покупку членов ФИФА."Нынешние
европейские политики запуганы прозрачностью, открытостью,
антикоррупционностью, европейской. Они берут, сколько дают. 100
тыс. долларов дают, – они возьмут. $10 тыс тоже возьмут. А уж
миллион долларов возьмут без всяких сомнений. У Путина довольно
денег, чтобы купить четыре Европы", – подчеркнул он.Журналист
добавил, что Франция уже захвачена, на подходе Германия и Италия."С
Путиным уже не стыдно сидеть за одним столом, переходить на "ты",
со всех сторон облизывать нового фюрера. Тайна этого бордельного
действа банальна и проста – деньги. Путин легко скупает то, за что
Гитлеру в свое время приходилось воевать. Сейчас этого не нужно.
Европа сама стелется у его ног", – подытожил он.25 мая на
Петербургском международном экономическом форуме Путин обратился к
Макрону с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США,
но тот сослался на наличие собственной армии. По
итогам двухдневного визита в Санкт-Петербург Макрон
заявил, что Европейский союз не снимет санкции с РФ без
прогресса по урегулированию конфликта на Донбассе.
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