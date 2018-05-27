Журналист Айдер Муждабаев заявил, что покупка европейских политиков довольно дешево обходится президенту РФ Владимиру Путину. Муждабаев: Нынешние европейские политики запуганы антикоррупционностью. Они берут, сколько дают Фото: Айдер Муждабаев / Facebook Журналист отметил, что французский президент Эммануэль Макрон во время посещения Россию озвучил "все желания президента РФ Владимира Путина", рассказав о невнимательном отношении европейцев к России."Путин мне кажется выслушал больше, чем ожидал. И в конце Макрону просто предложил "крышу" от США. В Америке тоже сидит чудик у власти, который мыслит больше категориями бизнеса, что очень схоже с европейскими лидерами, и все в растерянности", – рассказал он.По мнению Муждабаева, Макрон заигрывал с Кремлем, потому что он "популист без идеологии"."Макрон выражение такого популистского настроения французского общества и держит нос по ветру", – подчеркнул он.По мнению журналиста, Россия отменит свои контрсанкции и благодаря этому "окончательно сломит волю Франции". Следующей на очереди станет Германия с газопроводом "Северный поток – 2"."Судя по всему, скоро нынешний европейский футбол останется одним из немногих явлений, которые мы ассоциируем с цивилизованной Европой 21 века. С Европой европейских ценностей. На наших глазах Европа, страна за страной, причем это ведущие страны, действительно подписывают капитуляцию перед Путиным", – рассказал он.Муждабаев добавил, что европейские политики недорого обходятся Путину. В частности, Чемпионат мира по футболу 2018 стоил российской власти порядка $10 млн на покупку членов ФИФА."Нынешние европейские политики запуганы прозрачностью, открытостью, антикоррупционностью, европейской. Они берут, сколько дают. 100 тыс. долларов дают, – они возьмут. $10 тыс тоже возьмут. А уж миллион долларов возьмут без всяких сомнений. У Путина довольно денег, чтобы купить четыре Европы", – подчеркнул он.Журналист добавил, что Франция уже захвачена, на подходе Германия и Италия."С Путиным уже не стыдно сидеть за одним столом, переходить на "ты", со всех сторон облизывать нового фюрера. Тайна этого бордельного действа банальна и проста – деньги. Путин легко скупает то, за что Гитлеру в свое время приходилось воевать. Сейчас этого не нужно. Европа сама стелется у его ног", – подытожил он.25 мая на Петербургском международном экономическом форуме Путин обратился к Макрону с предложением обеспечить безопасность Европы вместо США, но тот сослался на наличие собственной армии. По итогам двухдневного визита в Санкт-Петербург Макрон заявил, что Европейский союз не снимет санкции с РФ без прогресса по урегулированию конфликта на Донбассе. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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