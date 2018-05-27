Погода, Новости, загрузка...

Сводка Новостей

В ЕС могут запретить одноразовую посуду из пластика
27.05.2018 16:10
Еврокомиссия планирует запретить ряд одноразовых продуктов из пластика и действительно штрафовать страны-члены Евросоюза пластикового мусора, который не подлежит вторичной переработке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить