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|За сутки на Донбассе украинские военные ликвидировали девять боевиков – штаб операции Объединенных сил
|27.05.2018 16:13
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https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/378046236021332/
Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля 2014-го правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.
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