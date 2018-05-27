Семь террористов за сутки ранены на Донбассе, отметил представитель пресс-центра Объединенных сил Виктор Шубец. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Боевики понесли потери на Донбассе за прошлые сутки Фото: EPA "По данным разведки, в целом за сутки противнику нанесены потери: девять оккупантов уничтожены и семь ранены", – сообщил Шубец.При этом за сутки в зоне проведения операции Объединенных сил один украинский военнослужащий погиб и четверо получили ранения. https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/378046236021332/ Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля 2014-го правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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