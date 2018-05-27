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34 участников погрома на рынке возле "Лесной" задержали, - полиция
27.05.2018 16:18
34 участников погрома на рынке возле "Лесной" задержали, - полиция
В результате столкновения пострадали трое правоохранителей
34 активных участников конфликта на рынке возле станции метро "Лесная" доставлено в Деснянский управления полиции.
34 участников погрома на рынке возле "Лесной" задержали, - полиция Фото: Громадське

Около 60-70 агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, избил мужчину на рынке, сообщает начальник ГУ Нацполиции в Киеве Андрей Крищенко. Произошло столкновение с правоохранителями, в результате которой пострадало трое правоохранителей, - сообщает полиция Киева.

Обновления: только в управление полиции доставили 34 человека: с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия.

Напомним, в Киеве 27 мая несколько агрессивно настроенных молодых людей на рынке возле станции метро "Лесная" повредили торговую точку продавца, который побил военного пенсионера и вчера был задержан, и устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали камни.

Сначала сообщалось, что погромы устроили представители праворадикальной организации С14, однако позже организация опубликовала опровержение этой информации.

Ранее на рынке демонтировали вывеску киоска, у которого произошел конфликт 25 мая, когда продавец ударил военного пенсионера. На рынке закрыты все учреждения грузинской и турецкой кухни.

Отметим, что видео избиения пенсионера накануне в Facebook выложила дочь потерпевшего. Она и описала в соцсети весь конфликт, что произошел:

  • В Киеве возле киоска, где избили пенсионера, столкновения С14 и полиции, - ОБНОВЛЕНО
  • В Киеве неизвестные избили фанатов "Ливерпуля" - ВИДЕО

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