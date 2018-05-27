Кроме того, боевики этой неделе применяли тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов

Также враг выпустил в сторону украинских защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра, - сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.

Кроме того, боевики этой неделе применяли тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на линии разграничения. Вследствие обстрелов жертва между гражданского местного населения, разрушено и повреждено дома мирных жителей, проводилась эвакуация.

Тяжелое вооружение: артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм боевики применяли по жителям Торецка, артиллерию калибра 122 мм по н.п. Зайцево и Талаковка. Старая Николаевка претерпела артиллерийских ударов российско-оккупационных войск, которые вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм.

По мирным жителям Марьинки вел огонь снайпер российско-террористических войск, который унес жизни гражданского лица. Также в тот день оккупанты выпустили по городу Марьинка несколько мин калибра 82 мм, и разрушили жилой дом.

Гуцуляк также сообщил, что с начала суток по состоянию на утро воскресенья зафиксировано три прицельных вражеских обстрелов.

Обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по защитниках Зайцево. С 04.40 в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин.

С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного.

С начала суток потерь между украинских защитников нет.

Напомним, на Луганщине в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.

Отметим, за прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня , из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - 1 украинский военнослужащий погиб, еще 4 - ранены.