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|За неделю боевики 50 раз стреляли из танков
|27.05.2018 16:26
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Кроме того, боевики этой неделе применяли тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктовС полуночи понедельника, 21 мая, по состоянию на утро воскресенья боевики совершили по позициям Объединенных сил около 50 выстрелов из танков, более 110 выстрелов из артиллерии калибра 152 мм, около 130 - из артиллерии калибра 122 мм.
Танк Т-64. Фото: ukroboronprom.com.ua
Также враг выпустил в сторону украинских защитников более 380 мин из минометов калибра 120 мм, и более 250 мин 82-го калибра, - сообщил представитель Минобороны Дмитрий Гуцуляк на брифинге в воскресенье.
Кроме того, боевики этой неделе применяли тяжелое вооружение по гражданской инфраструктуре населенных пунктов на линии разграничения. Вследствие обстрелов жертва между гражданского местного населения, разрушено и повреждено дома мирных жителей, проводилась эвакуация.
Тяжелое вооружение: артиллерию калибров 152 и 122 мм, минометы калибра 120 мм боевики применяли по жителям Торецка, артиллерию калибра 122 мм по н.п. Зайцево и Талаковка. Старая Николаевка претерпела артиллерийских ударов российско-оккупационных войск, которые вели обстрел из артиллерии калибра 152 мм.
По мирным жителям Марьинки вел огонь снайпер российско-террористических войск, который унес жизни гражданского лица. Также в тот день оккупанты выпустили по городу Марьинка несколько мин калибра 82 мм, и разрушили жилой дом.
Гуцуляк также сообщил, что с начала суток по состоянию на утро воскресенья зафиксировано три прицельных вражеских обстрелов.
Обстрелы из минометов калибров 120 и 82 мм зафиксированы по защитниках Зайцево. С 04.40 в течение полутора часов, оккупанты выпустили около 20 мин.
С гранатометов и крупнокалиберных пулеметов соперник вел провокационные обстрелы в сторону защитников Луганского и Водяного.
С начала суток потерь между украинских защитников нет.
Напомним, на Луганщине в результате артиллерийского обстрела погибли двое военнослужащих спецподразделения СБУ "Альфа", еще один тяжело ранен.
Отметим, за прошедшие сутки боевики 28 раз нарушили режим прекращения огня, из них 2 раза открывали огонь из тяжелого вооружения - 1 украинский военнослужащий погиб, еще 4 - ранены.
Также с 14-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 25 мая пропали двое военнослужащих, на следующий день боевики заявили о задержании украинский.