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|Ким Чен Ын и Трамп подтвердили встречу 12 июня
|27.05.2018 16:34
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24 мая Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансах на его проведениеруководитель Северной Кореи Ким Чен Ын подтвердил, что сторонником "полной" денуклеаризации Корейского полуострова и запланированной встречи с президентом США Дональдом Трампом.
Фото: gettyimages.com
Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле после переговоров с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне на межкорейской границе, сообщает Европравда со ссылкой на Reuters.
В Вашингтоне президент США Дональд Трамп дал понять, что подготовка к саммиту 12 июня с Кимом успешно продолжается, несмотря на предыдущее заявление об отмене встречи.
Напомним, лидеры Южной и Северной Корей провели неожиданную встречу в субботу, 26 мая, подтвердив, что саммит Северной Кореи и США следует провести.
"Ким и я согласились, что саммит 12 июня следует провести очень успешно и наше стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и вечного режима мира не должно быть остановлено", - сказал Мун.
Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на фоне неуверенности относительно проведения исторического саммита между КНДР и США. 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансе на его проведение.
Напомним, президент США Дональд Трамп предварительно отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном.
В КНДР сообщили, что желание Пхеньяна работать на достижение мира сохраняется.