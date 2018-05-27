24 мая Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансах на его проведение

Об этом заявил президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на пресс-конференции в Сеуле после переговоров с северокорейским лидером в демилитаризованной зоне на межкорейской границе, сообщает Европравда со ссылкой на Reuters .

В Вашингтоне президент США Дональд Трамп дал понять, что подготовка к саммиту 12 июня с Кимом успешно продолжается, несмотря на предыдущее заявление об отмене встречи.

Напомним, лидеры Южной и Северной Корей провели неожиданную встречу в субботу, 26 мая, подтвердив, что саммит Северной Кореи и США следует провести.

"Ким и я согласились, что саммит 12 июня следует провести очень успешно и наше стремление к денуклеаризации Корейского полуострова и вечного режима мира не должно быть остановлено", - сказал Мун.

Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын встретились на фоне неуверенности относительно проведения исторического саммита между КНДР и США. 24 мая Дональд Трамп отменил саммит, но уже на следующий день заявил о шансе на его проведение.

Напомним, президент США Дональд Трамп предварительно отменил встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном .