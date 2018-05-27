Сводка Новостей
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|Шендерович о награждении выигравшего Лигу чемпионов "Реала": Очень похоже на инаугурацию Путина
|27.05.2018 16:38
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На 30-й минуте финального матча руководитель "Ливерпуля" Мохаммед Салах покинул поле из-за травмы, полученной после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом. В итоге победили испанцы со счетом 3:1.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По данным Центризбиркома России, на выборах Путина поддержали 76,69% избирателей. Оппозиционер Алексей Навальный, которого эксперты считают самым серьезным конкурентом Путина, к выборам допущен не был.
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