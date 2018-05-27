Сходство награждения испанского "Реала" за победу в Лиге чемпионов и инаугурации президента РФ Владимира Путина усиливается тем, что перед победой "вывели из игры" самого опасного соперника, отметил российский писатель Виктор Шендерович. "Реал" выиграл на стадионе в Киеве Фото: ЕРА "Смотрел, как награждают "Реал", и думал: отчего так тошно? Потом понял: очень похоже на инаугурацию Путина. Такое ощущение, что ты уже видел это много раз, а оно снова. Cходство усиливается тем, что перед тем, как победить, вывели из игры самого опасного соперника", – написал он. https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1739687549433314&id=100001762579664 На 30-й минуте финального матча руководитель "Ливерпуля" Мохаммед Салах покинул поле из-за травмы, полученной после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом. В итоге победили испанцы со счетом 3:1.Президентские выборы в РФ прошли 18 марта. По данным Центризбиркома России, на выборах Путина поддержали 76,69% избирателей. Оппозиционер Алексей Навальный, которого эксперты считают самым серьезным конкурентом Путина, к выборам допущен не был. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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