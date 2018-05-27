Министр обороны Польши Мариуш Блащак на комитете по вопросам
обороны и безопасности ПА НАТО рекомендовал Украине продолжать
реформу ВСУ по стандартам Альянса, сообщила народный депутат от
Блока Петра Порошенко Ирина Фриз. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке В Минобороны Польши порекомендовали Украине не
опускать руки в реформировании вооруженных сил Фото: Андрій Левус /
Facebook Об этом на своей странице в
Facebook сообщила народный депутат от Блока Петра
Порошенко, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина
Фриз."По его мнению вопрос совместимости ВСУ с силами НАТО является
ключевым условием безопасности евроатлантического региона", –
написала она."Позволю себе порекомендовать Украине не опускать руки
в реформировании и усилении вооруженных сил. Также необходимо
активное участие в различных операциях Альянса для повышения
совместимости и приобретения опыта. Вопрос совместимости является
основным для НАТО", – привела Фриз слова Блащака.Она добавила,
что представитель Германии говорил о необходимости не только
военной но и политической совместимости членов НАТО.Участник форума
нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус отметил, что на
форуме в Варшаве" действительно путинская Россия признана угрозой
мирового уровня".
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