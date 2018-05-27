Министр обороны Польши Мариуш Блащак на комитете по вопросам обороны и безопасности ПА НАТО рекомендовал Украине продолжать реформу ВСУ по стандартам Альянса, сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Ирина Фриз. Этот материал можно прочитать и на украинском языке В Минобороны Польши порекомендовали Украине не опускать руки в реформировании вооруженных сил Фото: Андрій Левус / Facebook Об этом на своей странице в Facebook сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко, глава постоянной делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз."По его мнению вопрос совместимости ВСУ с силами НАТО является ключевым условием безопасности евроатлантического региона", – написала она."Позволю себе порекомендовать Украине не опускать руки в реформировании и усилении вооруженных сил. Также необходимо активное участие в различных операциях Альянса для повышения совместимости и приобретения опыта. Вопрос совместимости является основным для НАТО", – привела Фриз слова Блащака.Она добавила, что представитель Германии говорил о необходимости не только военной но и политической совместимости членов НАТО.Участник форума нардеп от "Народного фронта" Андрей Левус отметил, что на форуме в Варшаве" действительно путинская Россия признана угрозой мирового уровня". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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