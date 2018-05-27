У египетского футболиста Мохаммеда Салаха после финального матча Лиги чемпионов 26 мая диагностировали растяжение связок плечевого сустава, отметил министр спорта Египта алед Абд Эль-Азиз. Салах получил травму 26 мая Фото: EPA Он отметил, что у Салаха – растяжение связок плечевого сустава. Диагностика и лечение футболиста медики "Ливерпуля" согласовывают со штабом сборной Египта.Министр добавил, что Салах должен оказаться в составе сборной страны, который объявят до 4 июня. https://www.facebook.com/khaled.a.elaziz.9/posts/10156572853707975 На 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов в Киеве 26 мая Салах покинул поле из-за травмы, полученной после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом. В итоге победили испанцы со счетом 3:1. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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