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|Восстановление футболиста Салаха после травмы займет две недели – министр спорта Египта
|27.05.2018 16:54
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https://www.facebook.com/khaled.a.elaziz.9/posts/10156572853707975
На 30-й минуте финального матча Лиги чемпионов в Киеве 26 мая Салах покинул поле из-за травмы, полученной после столкновения с игроком "Реала" Серхио Рамосом. В итоге победили испанцы со счетом 3:1.
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