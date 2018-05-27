Российский писатель Эдуард Лимонов адресовал стих оппозиционеру Алексею Навальному, заявив, что тому не удастся "никуда поднять" Россию. Лимонов: Россию, Леша,никуда не поднять, она никуда не пойдет, ни с тобой, ни со мной, ни взад, ни вперед Фото: ЕРА "Кто еще, Леша, тебе стишок сочинит? Одинокий ты", – заявил Лимонов. Свое произведение он назвал "bad poetry" (плохая поэзия).Навального в стихотворении Лимонов назвал "Леша – большая нога", который "сидит 40 дней в спецприемнике".Навального и его помощника Леонида Волкова Лимонов назвал "охальники" и "нескромники"."Россию вообще не вытащишь за уши,Большая, как тот медведь,Россия продолжает сопеть,Кремль здесь лежит вместо ратуши", – пишет поэт.Лимонов добавил, что Навальному не удастся "поднять" Россию на протест."Россию, Леша, никуда не поднять, Она никуда не пойдет,Ни с тобой, ни со мной, ни взад, ни вперед,Она благоразумна, она не Дон-Кихот..." – заявил он.Лимонов также добавил, что Навальный думал всего-лишь "пискнуть", чтобы что-то изменить, но не учел, что Россия "невозможно сурова" и видала "таких, уга-га".15 мая Тверской районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий и на 15 суток – за неповиновение полиции. Политик будет находиться под стражей месяц, так как сроки административных арестов не суммируются. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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