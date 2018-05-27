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Лимонов посвятил "чепушиный стишок" Навальному
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27.05.2018 17:10
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Российский писатель Эдуард Лимонов адресовал стих оппозиционеру
Алексею Навальному, заявив, что тому не удастся "никуда поднять"
Россию. Лимонов: Россию, Леша,никуда не поднять, она никуда не
пойдет, ни с тобой, ни со мной, ни взад, ни вперед Фото: ЕРА "Кто
еще, Леша, тебе стишок сочинит? Одинокий ты", – заявил
Лимонов. Свое произведение он назвал "bad poetry" (плохая
поэзия).Навального в стихотворении Лимонов назвал "Леша –
большая нога", который "сидит 40 дней в спецприемнике".Навального и
его помощника Леонида Волкова Лимонов назвал "охальники" и
"нескромники"."Россию вообще не вытащишь за уши,Большая, как тот
медведь,Россия продолжает сопеть,Кремль здесь лежит вместо
ратуши", – пишет поэт.Лимонов добавил, что Навальному не
удастся "поднять" Россию на протест."Россию, Леша, никуда не
поднять, Она никуда не пойдет,Ни с тобой, ни со мной, ни взад,
ни вперед,Она благоразумна, она не Дон-Кихот..." – заявил
он.Лимонов также добавил, что Навальный думал всего-лишь
"пискнуть", чтобы что-то изменить, но не учел, что Россия
"невозможно сурова" и видала "таких, уга-га".15 мая Тверской
районный суд Москвы арестовал Навального на 30 суток за
повторное нарушение порядка организации публичных мероприятий и на
15 суток – за неповиновение полиции. Политик будет находиться
под стражей месяц, так как сроки административных арестов не
суммируются.
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