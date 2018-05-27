С задержанными 27 мая после погромов на рынке в Киеве общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия, отметили в Нацполиции. Во время погрома на рынке в Киеве пострадали трое полицейских Фото: npu.gov.ua "Всего в управление полиции доставили 34 человека, с ними общаются правоохранители для установления всех обстоятельств происшествия", – говорится в сообщении.25 мая на рынке у столичной станции метро "Лесная" 24-летний продавец – гражданин Грузии избил военного пенсионера, который вступился за женщину. 26 мая правоохранители задержали злоумышленника.27 мая полиция сообщила, что несколько десятков агрессивно настроенных молодых людей повредили торговую точку продавца, который избил военного пенсионера. Злоумышленники также устроили потасовку с полицейскими, в частности бросали в них камни. Пострадали трое правоохранителей.Начальник Главного управления Нацполиции Киева Андрей Крищенко сообщал, что в погроме участвовало 60–70 человек.Полиция открыла уголовные производства по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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