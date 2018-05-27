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|Институт нацпамяти Польши: Исследования не дали оснований полагать, что на месте памятника в Грушовичах были могилы воинов УПА
|27.05.2018 17:26
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BPiI IPN w późnych godzinach wieczornych zakończyło prace archeologiczne na cmentarzu komunalnym w Hruszowicach. W wyniku prac ujawniono cywilne, pojedyncze pochówki 16 osób, w tym mężczyzn, kobiet i dzieci. Szczątków nie ekshumowano. pic.twitter.com/90KJkLxK00— Poszukiwania IPN (@poszukiwaniaipn) 26 травня 2018 р.
Там считают, что останки, скорее только, не принадлежат воинам УПА."Археологические и медико-правовые исследования не дали оснований полагать, что на месте демонтированного памятника УПА были коллективные или отдельные могилы членов этого украинского образования", – говорится в сообщении.
Przeprowadzone badania archeologiczne i medyczno-sądowe nie dały podstaw do uznania, iż w miejscu zdemontowanego pomnika ku czci UPA znajdowały się zbiorowe lub pojedyncze mogiły członków tej ukraińskiej formacji. pic.twitter.com/UV0aUQDfvy— Poszukiwania IPN (@poszukiwaniaipn) 26 травня 2018 р.
Представитель Института национальной памяти Польши Богуслав Клещинский заявил, что официальные результаты работы Бюро представит 28 мая, сообщило издание Niezalezna.26 апреля 2017 года стало известно, что на кладбище села Грушовичи близко Перемышля разобрали надгробный памятник воинам УПА. В Министерстве иностранных дел Украины назвали действия по разрушению памятника воинам Украинской повстанческой армии близко Перемышля "демонстративными и провокационными".В июне украинская сторона отменила разрешения на проведение поиска и эксгумации поляков, захороненных в Украине.В апреле 2018 года посол Польши в Украине Ян Пекло заявил, что польская сторона предлагает вместе провести эксгумационные работы в Грушовичах – если на месте памятника будут обнаружены человеческие останки, могила будет восстановлена.15 мая в Институте нацпамяти Польши заявили о намерении провести такие раскопки. Во время них на месте разрушенного памятника обнаружили захоронение.
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