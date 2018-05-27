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Фельгенгауэр о ситуации на Донбассе: Нынешний статус-кво никого не устраивает, кроме европейцев
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27.05.2018 17:34
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Поскольку в заморозке конфликта на Донбассе не заинтересованы его
участники, "может что-то произойти", отметил российский военный
знаток Павел Фельгенгауэр. Фельгенгауэр: Заморозки конфликта,
сокрее только, не произойдет Фото: radiosvoboda.org "Проблема в
том, что нынешний статус-кво никого не устраивает, кроме
европейцев, они бы хотели, чтобы этот конфликт заморозился, чтобы
не было обострений. Но остальным участникам это не подходит, а
значит, заморозки, скорее только, не будет. А если ее не будет, то
может что-то произойти", – сказал он.Эксперт обратил внимание,
что на прокремлевских сайтах появляются публикации о том, что
ожидаемого развала Украины не происходит."Мол, ждали, что Украина
развалится, а режим укрепляется и становится не пророссийским, а
прозападным. Это им не подходит, заморозка тоже ничего не дает,
значит, надо менять стра
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