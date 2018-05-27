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Фельгенгауэр о ситуации на Донбассе: Нынешний статус-кво никого не устраивает, кроме европейцев
27.05.2018 17:34
Поскольку в заморозке конфликта на Донбассе не заинтересованы его участники, "может что-то произойти", отметил российский военный знаток Павел Фельгенгауэр. Фельгенгауэр: Заморозки конфликта, сокрее только, не произойдет Фото: radiosvoboda.org "Проблема в том, что нынешний статус-кво никого не устраивает, кроме европейцев, они бы хотели, чтобы этот конфликт заморозился, чтобы не было обострений. Но остальным участникам это не подходит, а значит, заморозки, скорее только, не будет. А если ее не будет, то может что-то произойти", – сказал он.Эксперт обратил внимание, что на прокремлевских сайтах появляются публикации о том, что ожидаемого развала Украины не происходит."Мол, ждали, что Украина развалится, а режим укрепляется и становится не пророссийским, а прозападным. Это им не подходит, заморозка тоже ничего не дает, значит, надо менять стра

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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