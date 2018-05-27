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|Политолог Окара: Похоже, слово "рывок" станет новым кодовым пропагандистским словом российской власти
|27.05.2018 17:42
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https://www.facebook.com/andrew.okar/posts/1953888754644980
Во время инаугурационной речи президент РФ Владимир Путин выразил убеждение, что Россия добьется прорыва. "За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед", – заявил он.
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