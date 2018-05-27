В российской ситуации рывок – это количественные, а не качественные изменения, и это может иметь фатальные последствия для политического режима в РФ, отметил политолог Андрей Окара. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Окара: Модернизации, перестройки власть боится на вполне рациональном, осмысленном уровне Фото: Володимир Карагяур / Facebook "Сейчас в России на официальном уровне заговорили о рывке, который необходимо сделать российской экономике. Похоже, именно слово "рывок" станет новым кодовым пропагандистским словом власти – таким же, как во времена [президента Советского Союза Михаила] Горбачева стало слово "ускорение". Сначала ускорение, затем – перестройка", – написал он.По словам политолога, "в российской ситуации рывок – это количественные, но не качественные изменения", что в нынешних условиях "может иметь фатальные последствия для политрежима"."Модернизации, перестройки власть боится на вполне рациональном, осмысленном уровне, поскольку качественные изменения разрушат все. А рывка, ускорения власть не боится на рациональном уровне и даже рассуждает на этот счет, но боится интуитивно. Поэтому пока рывок – это только игра в слова. Но если от слов таки перейдут к делу, может случиться перенапряжение и перегрев системы – с угрозой ее слома", – отметил Окара.Он считает, что такое развитие событий вероятно "в нынешних неблагоприятных условиях санкций, международной изоляции, претензий по [сбитому на Донбассе в 2014 году] Boeing, требований освободить [украинского политзаключенного, режиссера] Олега Сенцова и прочего". https://www.facebook.com/andrew.okar/posts/1953888754644980 Во время инаугурационной речи президент РФ Владимир Путин выразил убеждение, что Россия добьется прорыва. "За более чем тысячелетнюю историю Россия не раз сталкивалась с эпохами смут и испытаний и всегда, всегда возрождалась, как птица Феникс, достигала таких высот, которые другим были не под силу, считались недостижимыми, а для нашей страны, напротив, становились новым трамплином, новым историческим рубежом для дальнейшего, мощного рывка вперед", – заявил он. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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