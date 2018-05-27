Самыми популярными кандидатами в президенты Колумбии, согласно соцопросам, являются претендент от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке, экс-мер столицы Колумбии Боготы Густаво Петро, математик Серджио Фахардо, прежний вице-премьер страны Герман Варгас. В Колумбии проходят выборы Фото: EPA Отмечается, что голосование может решить дальнейшую судьбу мирного соглашения с повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).Самыми популярными кандидатами, согласно соцопросам, являются претендент от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке, экс-мер столицы Колумбии Боготы Густаво Петро, математик Серджио Фахардо, прежний вице-премьер страны Герман Варгас и другие.О намерении участвовать в выборах заявлял руководитель FARC Родриго Лондоно, известный как ТимошенкоЕсли никто из кандидатов не наберет 50% голосов в первом туре, второй пройдет 17 июня.Военный конфликт между властями и повстанцами в Колумбии продолжался 52 года. 26 сентября 2016 года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантоси руководитель марксистского движения FARC Родриго Лондоно (Тимошенко) подписали договор, прекращающий вооруженное противостояние.Однако на референдуме, который прошел 2 октября 2016 года, более половины жителей страны высказались против утверждения плана мирного соглашения правительства с повстанцами.В середине ноября 2016 года правительство и повстанцы подписали новый договор.Нобелевский комитет вручил колумбийскому лидеру премию мира 2016 года за "его решительные усилия по прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны".В августе 2017 года повстанцы FARC сдали представителям Организации Объединенных Наций все оружие.9 октября в Колумбии повстанцы зарегистрировали партию "Общая революционная альтернативная сила" (аббревиатура FARC по-испански). Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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