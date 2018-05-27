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В Колумбии проходят первые президентские выборы после заключения мирного соглашения с FARC
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27.05.2018 17:58
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Самыми популярными кандидатами в президенты Колумбии, согласно
соцопросам, являются претендент от правой партии "Демократический
центр" Иван Дуке, экс-мер столицы Колумбии Боготы Густаво Петро,
математик Серджио Фахардо, прежний вице-премьер страны Герман
Варгас. В Колумбии проходят выборы Фото: EPA Отмечается, что
голосование может решить дальнейшую судьбу мирного соглашения с
повстанцами Революционных вооруженных сил Колумбии (FARC).Самыми
популярными кандидатами, согласно соцопросам, являются претендент
от правой партии "Демократический центр" Иван Дуке, экс-мер столицы
Колумбии Боготы Густаво Петро, математик Серджио Фахардо, прежний
вице-премьер страны Герман Варгас и другие.О намерении участвовать
в выборах заявлял руководитель FARC Родриго Лондоно, известный
как ТимошенкоЕсли никто из кандидатов не наберет 50% голосов в
первом туре, второй пройдет 17 июня.Военный конфликт между властями
и повстанцами в Колумбии продолжался 52 года. 26 сентября 2016
года президент Колумбии Хуан Мануэль Сантоси руководитель
марксистского движения FARC Родриго Лондоно (Тимошенко) подписали
договор, прекращающий вооруженное противостояние.Однако на
референдуме, который прошел 2 октября 2016 года, более половины
жителей страны высказались против утверждения
плана мирного соглашения правительства с повстанцами.В
середине ноября 2016 года правительство и повстанцы подписали
новый договор.Нобелевский комитет вручил колумбийскому лидеру
премию мира 2016 года за "его решительные усилия по
прекращению в стране более чем полувековой гражданской войны".В
августе 2017 года повстанцы FARC сдали представителям
Организации Объединенных Наций все оружие.9 октября в Колумбии
повстанцы зарегистрировали партию "Общая революционная
альтернативная сила" (аббревиатура FARC по-испански).
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