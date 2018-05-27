Преступник принимает участие не в расследовании, а только в суде на скамье подсудимых, отметила российский публицист Юлия Латынина, комментируя заявления российской стороны о своем участии в расследовании авиакатастрофы рейса МН17. Латынина: Самолет нидерландский, летел в Малайзию, разбился в Украине Фото: Леонид Латынин / Facebook "Когда [президент РФ] Владимир Владимирович Путин в ответ на вопрос по Boeing говорит: "Давайте нам поучаствовать в расследовании", то возникает вопрос: "А с какого боку?" Если Россия не виновата, то при чем здесь участие России в расследовании? Самолет нидерландский, летел в Малайзию, разбился в Украине, наших граждан там не было. С какого боку там почему-то не принимает [участия] в расследовании, не знаю, Иран, [столица Эфиопии] Аддис-Абеба?" – сказала она.По словам Латыниной, если самолет сбили россияне, то возникает вопрос, "когда это преступник принимал участие в расследовании?""Он принимает участие только в суде и только на скамье подсудимых", – заявила публицист.Boeing 777, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года близко Тореза Донецкой области. Погибли все 298 человек, которые находились на борту.26 сентября 2016 года Объединенная следственная группа (JIT) сообщила, что рейс MH17 был сбит из российского комплекса "Бук" с территории, подконтрольной пророссийским боевикам. После крушения самолета комплекс вернули в РФ. 24 мая 2018 года следователи уточнили, что "Бук" прибыл на Донбасс из Курской области, где базируется 53-я бригада вооруженных сил РФ. Следователи восстановили путь, по которому перевозили установку.Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в гибели пассажиров рейса MH17.Президент РФ Владимир Путин сказал, что российская сторона признает выводы JIT об авиакатастрофе MН17 только в случае своего участия в расследовании. Он пообещал, что в России к выводам JIT отнесутся "с уважением" и проанализируют их.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что если зарубежные партнеры решили "спекулировать на теме авиакатастрофы МН17 для достижения своих политических целей, то это останется на их совести". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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