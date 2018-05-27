Президент Молдовы Игорь Додон уверен, что вывод российских войск из Приднестровья "конкретных результатов не даст". Додон считает, что "миротворческая операция на Днестре успешна" и ее надо продолжать Фото: EPA По словам Додона, требования вывести войска из Приднестровья – "пиар-ход" и "попытки позиционироваться" перед парламентскими выборами в Молдове. Он считает, что "миротворческая операция на Днестре успешна" и ее надо продолжать.Президент Молдовы уверен, что вывод войск "конкретных результатов не даст".Приднестровье объявило о суверенитете от Молдовы в 1990 году, однако мировым сообществом независимость региона не признана. Автономии требовала часть жителей этого региона. В середине 90-х в Приднестровье официально был введен контингент российских миротворческих сил. Молдова настаивает на выведении российских военных со своей территории.Премьер-министр Молдовы Павел Филип 11 апреля 2018 года заявлял, что уверен в способности Кишинева убедить Киев согласиться на вывод российских войск из Приднестровья через территорию Украины.Вице-премьер-министр России Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не намерена выводить свои войска из Приднестровья.17апреля спецпредставитель Украины по приднестровскому урегулированию Виктор Крыжановский заявлял, что Украина даст коридор для вывода российских войск из Приднестровья. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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