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Волкер: Конфликт на Донбассе ‒ все еще очень горячая война
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27.05.2018 19:02
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Семь тысяч нарушений перемирия на Донбассе за неделю, которые
зафиксировали в ОБСЕ, ‒ "довольно значительное количество, отметил
спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер.
Волкер: Россия несет прямую ответственность за этот конфликт Фото:
The McCain Institute / Facebook "Это все еще очень горячая война.
На прошлой неделе действительно был рекорд по количеству нарушений
перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ 7 тыс. за неделю, это довольно
значительное количество", – сказал он.По словам Волкера, в
происходящем на оккупированной территории "нет никакой
двусмысленности"."Силы находятся под прямым командованием и
контролем России. И два политических образования ("ДНР" и
"ЛНР" ‒ ) полностью содержатся Российской Федерацией с того
времени, как они были образованы, включая финансирование.
Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот
конфликт", – отметил спецпредставитель США.Вооруженный
конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и
пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14
апреля 2014-го правительственные силы проводили на Донбассе
антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО
официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о
реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил.
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