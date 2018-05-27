26 мая из-за кратковременного обесточивания на одном из терминалов петербургского аэропорта Пулково около 200 единиц багажа пассажиров не отправили их рейсами. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Сотрудники аэропорта не смогли закончить обработку багажа и отправить его вместе с пассажирами Фото: ЕРА Среди людей, потерявших багаж, оказались гости Петербургского международного экономического форума и другие пассажиры.Пресс-секретарь Пулково сообщила, что сбой длился несколько минут, однако из-за него сотрудники аэропорта не успели обработать багаж и отправить его с пассажирами. В аэропорту пообещали отправить багаж вслед за пассажирами ближайшими рейсами.Участвовавший в международном форуме фотограф пресс-службы РАН Николай Малахин рассказал, что вылетел из Пулково в Минеральные Воды. После прибытия 13 пассажиров его рейса не нашли своего багажа. Сотрудники местного аэропорта сообщили, что проблема возникла в Пулково, а объем неотправленного багажа составляет около 400 единиц. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки аэропорта пулково багажа отправить что Теги: мир