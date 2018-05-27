26 мая из-за кратковременного обесточивания на одном из терминалов
петербургского аэропорта Пулково около 200 единиц багажа пассажиров
не отправили их рейсами. Этот материал можно прочитать и на
украинском языке Сотрудники аэропорта не смогли закончить обработку
багажа и отправить его вместе с пассажирами Фото: ЕРА Среди людей,
потерявших багаж, оказались гости Петербургского международного
экономического форума и другие пассажиры.Пресс-секретарь Пулково
сообщила, что сбой длился несколько минут, однако из-за него
сотрудники аэропорта не успели обработать багаж и отправить его с
пассажирами. В аэропорту пообещали отправить багаж вслед за
пассажирами ближайшими рейсами.Участвовавший в международном форуме
фотограф пресс-службы РАН Николай Малахин рассказал, что вылетел из
Пулково в Минеральные Воды. После прибытия 13 пассажиров его рейса
не нашли своего багажа. Сотрудники местного аэропорта сообщили, что
проблема возникла в Пулково, а объем неотправленного багажа
составляет около 400 единиц.
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