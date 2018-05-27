Семь тысяч нарушений перемирия на Донбассе за неделю, которые зафиксировали в ОБСЕ, – "довольно значительное количество", отметил спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер. Волкер: Россия несет прямую ответственность за этот конфликт Фото: The McCain Institute / Facebook "Это все еще очень горячая война. На прошлой неделе действительно был рекорд по количеству нарушений перемирия. По подсчетам ОБСЕ ‒ 7 тыс. за неделю, это довольно значительное количество", – сказал он.По словам Волкера, в происходящем на оккупированной территории "нет никакой двусмысленности"."Силы находятся под прямым командованием и контролем России. И два политических образования ("ДНР" и "ЛНР". ‒ ) полностью содержатся Российской Федерацией с того времени, как они были образованы, включая финансирование. Следовательно, Россия несет прямую ответственность за этот конфликт", – отметил спецпредставитель США.Вооруженный конфликт в Донецкой и Луганской областях между украинской армией и пророссийскими боевиками начался в апреле 2014 года. C 14 апреля 2014-го правительственные силы проводили на Донбассе антитеррористическую операцию. 30 апреля 2018 года АТО официально завершилась, вместо нее, в соответствии с законом о реинтеграции Донбасса, началась операция Объединенных сил. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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