Среди подписавших письмо к канцлеру Германии Ангеле Меркель с просьбой помогать освободению режиссера Олега Сенцова – лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер. Активисты написали письмо Меркель с просьбой помогать освобождению Сенцова Фото: EPA В письме активисты напомнили о задержании Сенцова и другого крымчанина – Александра Кольченко, а также о том, что в СМИ периодически появляется информация о возможном обмене заключенных украинцев на российских граждан, но процесс переговоров идет медленно и нет данных о его результатах."Граждане Украины страдают от необоснованных условий содержания под стражей и подвергаются давлению и пыткам. Они теряют физическое и психическое здоровье и навсегда отделены от своих семей... Сенцов не должен быть жертвой политической несправедливости в России. Мы призываем вас сделать все возможное, чтобы спасти жизнь Олега Сенцова и облегчить освобождение украинских политзаключенных", – говорится в обращении.Активисты отметили, что между подписавших письмо – лауреаты Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич и Герта Мюллер.Сенцов был приговорен в РФ к 20 годам лишения свободы 25 августа 2015 года. Российский суд признал его виновным в создании в Крыму террористического сообщества и руководстве им, покушении на приобретение взрывных устройств и незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, двух террористических актах и подготовке еще одного теракта. Сенцов своей вины не признал.14 мая 2018 года режиссер объявил бессрочную голодовку в колонии города Лабытнанги. Он потребовал освободить 64 украинских политзаключенных, но себя в список не включил.21 мая 130 русскоязычных деятелей науки и культуры призвали власти РФ освободить Сенцова. Обращение поддержали писательница, лауреат Нобелевской премии по литературе Светлана Алексиевич, поэт Лев Оборин, журналист Сергей Пархоменко, писательница Людмила Улицкая, сатирик Виктор Шендерович, писатель Владимир Войнович, лингвист Алексей Гиппиус, литературовед Александр Лавров и другие.В Кремле заявили, что это обращение "будет принято к сведению, как и предыдущие". До этого президент РФ Владимир Путин отмечал, что не может освободить Сенцова, так как его вина "доказана судом".22 мая под Администрацией Президента Украины прошла акция "Хватит сидеть!" в поддержку Сенцова и других политзаключенных Кремля. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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