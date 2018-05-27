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Украинская теннисистка Козлова обыграла на Roland Garros прошлогоднего триумфатора Остапенко
27.05.2018 19:50
На теннисном турнире Roland Garros во Франции украинка Катерина Козлова обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 7:5, 6:3. Козлова обыграла соперницу в двух сетах Фото: ЕРА Итоговый счет поединка – 7:5, 6:3.В мировом рейтинге WTA латвийка занимает пятое место, украинка – 66-е.Во втором раунде Козлова сыграет с победителем пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Катерина Синякова (Чехия).В следующий раунд Roland Garros уже пробилась первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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