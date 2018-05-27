На теннисном турнире Roland Garros во Франции украинка Катерина
Козлова обыграла Елену Остапенко из Латвии со счетом 7:5, 6:3.
Козлова обыграла соперницу в двух сетах Фото: ЕРА Итоговый счет
поединка – 7:5, 6:3.В мировом рейтинге WTA латвийка занимает
пятое место, украинка – 66-е.Во втором раунде Козлова сыграет
с победителем пары Виктория Азаренко (Беларусь) – Катерина
Синякова (Чехия).В следующий раунд Roland Garros уже пробилась
первая ракетка Украины Элина Свитолина.
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