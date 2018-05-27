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|Глава МИД Польши считает, что в разрешении "семейного" спора Украины и Венгрии может помочь генсек НАТО
|27.05.2018 20:06
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7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса.
8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании".
27 апреля в штаб-квартире НАТО проходило заседание Альянса на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания комиссии Украина – НАТО. Инициативу Украины поддержали все союзники, в том числе международный секретариат Альянса. Венгрия ее ветировала.25 мая стало известно, что правительство Венгрии направило генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и правительствам стран – членов Альянса документ под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины".Таким образом Венгрия пытается убедить союзников и руководство Альянса в том, что Запад должен изменить подходы к сотрудничеству с Киевом, прежде только в рамках НАТО.Представители Литвы и Канады 26 мая заявили, что Венгрия не должна блокировать сотрудничество Украины и НАТО, а решать свои проблемы с Киевом по-другому.