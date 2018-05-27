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Глава МИД Польши считает, что в разрешении "семейного" спора Украины и Венгрии может помочь генсек НАТО
27.05.2018 20:06
Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович предположил, что в разрешении спора между Украиной и Венгрией полезной могла бы быть "третья сторона". Чапутович призвал разрешить спор между Украиной и Венгрией Фото: EPA Чапутович заявил, что обсуждал этот вопрос с министром иностранных дел Венгрии Петером Сийярто, а через несколько дней поговорит с украиским коллегой Павлом Климкиным.Глава польской дипломатии считает, что между Украиной и Венгрией возник "семейный спор", и предположил, что полезной могла бы быть "третья сторона", например, генсек НАТО Йенс Столтенберг. Чапутович убежден, что у Столтенберга "есть некоторые инструменты для выяснения этого вопроса".Отношения Украины и Венгрии ухудшились после принятого 5 сентября 2017 года во втором чтении и в целом закона "Об образовании", который расширил использование украинского языка в обучении. Венгрия выразила беспокойство о будущем венгерского меньшинства в Украине.26 сентября в министерстве иностранных дел Венгрии предупредили, что будут блокировать любое дальнейшее сближение Украины и ЕС из-за закона "Об образовании".27 октября министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступил против заседания комиссии 6 декабря 2017 года в Брюсселе.

7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса.

8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании".

27 апреля в штаб-квартире НАТО проходило заседание Альянса на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания комиссии Украина – НАТО. Инициативу Украины поддержали все союзники, в том числе международный секретариат Альянса. Венгрия ее ветировала. 

25 мая стало известно, что правительство Венгрии направило генеральному секретарю НАТО Йенсу Столтенбергу и правительствам стран – членов Альянса документ под названием "Меморандум: Инициатива создания новой политики НАТО в отношении Украины".Таким образом Венгрия пытается убедить союзников и руководство Альянса в том, что Запад должен изменить подходы к сотрудничеству с Киевом, прежде только в рамках НАТО.Представители Литвы и Канады 26 мая заявили, что Венгрия не должна блокировать сотрудничество Украины и НАТО, а решать свои проблемы с Киевом по-другому. 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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