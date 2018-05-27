7 февраля 2018 года заместитель главы Министерства иностранных дел Украины Василий Боднар после встречи в Ужгороде с замминистра внешней экономики и иностранных дел Венгрии Левенте Модером сообщил, что Киев и Будапешт согласовали ключевые позиции относительно урегулирования языкового вопроса.

8 февраля вМИД Венгрии опровергли информацию о достижении договоренностей с Украиной по языковым нормам закона "Об образовании".

27 апреля в штаб-квартире НАТО проходило заседание Альянса на уровне глав МИД союзников. Украинская сторона планировала провести в рамках встречи заседания комиссии Украина – НАТО. Инициативу Украины поддержали все союзники, в том числе международный секретариат Альянса. Венгрия ее ветировала.

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