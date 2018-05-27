Военные США назвали появление своих кораблей близко Парасельских
островов в Южно-Китайском море "рутинной и регулярной"
деятельностью. Ракетный крейсер Antietam проплыл мимо спорных
островов Фото: ЕРА (архив) По данным агентства, которое ссылается
на официальные лица США, американские корабли прошли в 12 милях
(около 19 километров) от архипелага.Военные США отметили, что
занимаются и будут заниматься в дальнейшем "рутинной и регулярной"
деятельностью.Министерство обороны Китая заявило, что американские
корабли вошли в территориальные воды КНР "без разрешения". И
назвали происходящее нарушением китайского и международного
права.Пекин направил к островам корабли и самолеты, чтобы "вынудить
корабли США покинуть страну".Министерство иностранных дел Китая
призвало США "прекратить подобные действия".Китай установил
контроль над Парасельскими островами в 1974 году. Претензии на
архипелаг предъявляют также Вьетнам и Тайвань.
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