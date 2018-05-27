Военные США назвали появление своих кораблей близко Парасельских островов в Южно-Китайском море "рутинной и регулярной" деятельностью. Ракетный крейсер Antietam проплыл мимо спорных островов Фото: ЕРА (архив) По данным агентства, которое ссылается на официальные лица США, американские корабли прошли в 12 милях (около 19 километров) от архипелага.Военные США отметили, что занимаются и будут заниматься в дальнейшем "рутинной и регулярной" деятельностью.Министерство обороны Китая заявило, что американские корабли вошли в территориальные воды КНР "без разрешения". И назвали происходящее нарушением китайского и международного права.Пекин направил к островам корабли и самолеты, чтобы "вынудить корабли США покинуть страну".Министерство иностранных дел Китая призвало США "прекратить подобные действия".Китай установил контроль над Парасельскими островами в 1974 году. Претензии на архипелаг предъявляют также Вьетнам и Тайвань. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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