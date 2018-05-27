В шорт-листе Букеровской премии – пять произведений за каждое
десятилетие ее существования. Имя победителя, за которого
проголосует наибольшее число читателей, огласят 8 июля. Победителя
The Golden Man Booker Prize объявят 8 июля Фото: pixabay.com В
списке – пять произведений за каждое десятилетие существования
"Букера". В него вошли:
Проголосовать за одну из книг можно на сайте премии, победителя
объявят 8 июля.Букеровская премия была учреждена в 1968 году.
Победитель получает приз в £50 тыс.
- "В свободном государстве" Видиадхара Найпола;
- "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли;
- "Английский пациент" Майкла Ондатже;
- "Волчий зал" Хиллари Мэнтел;
- "Линкольн и бардо" Джорджа Сондерса.
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