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Жюри Букеровской премии назвало пять лучших книг за последние 50 лет
27.05.2018 20:38
В шорт-листе Букеровской премии – пять произведений за каждое десятилетие ее существования. Имя победителя, за которого проголосует наибольшее число читателей, огласят 8 июля. Победителя The Golden Man Booker Prize объявят 8 июля Фото: pixabay.com В списке – пять произведений за каждое десятилетие существования "Букера". В него вошли: 
  • "В свободном государстве" Видиадхара Найпола;
  • "Лунный тигр" Пенелопы Лайвли;
  • "Английский пациент" Майкла Ондатже;
  • "Волчий зал" Хиллари Мэнтел;
  • "Линкольн и бардо" Джорджа Сондерса.
Проголосовать за одну из книг можно на сайте премии, победителя объявят 8 июля.Букеровская премия была учреждена в 1968 году. Победитель получает приз в £50 тыс.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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